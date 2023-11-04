Уроженец Украины попытался напасть на руководство российской воинской части в Краснодарском крае

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодарском крае задержали 33-летнего гражданина Украины, который попытался осуществить нападение на руководство одной из воинских частей в российском регионе. По данным Telegram-канала Baza, мужчину находился в Тимашевске 22 октября.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

По версии следствия, украинские агенты предоставили ему координаты местоположения секретного хранилища (предположительно, находившегося в Белгородской области), в котором находилось оборудование для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ). Из тайника изъято около 1,5 килограмма гексогена и компоненты для создания СВУ.

По информации издания, мужчина планировал совершить нападение на руководство военной части в Краснодарском крае, однако его задержали сотрудники российских спецслужб. В отношении злоумышленника возбуждено несколько уголовных дел. Среди них "попытка теракта", "незаконное приобретение взрывчатых веществ" и "незаконное изготовление взрывчатых веществ".

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