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Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу

0:55
Происшествия

В Волгоградской области 12-летняя девочка сбежала из дома и сообщила матери, что направляется к жениху в Пензу. События развернулись 1 ноября.

Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
Фото: Openverse by trolleway is licensed under CC BY 2.0

Девочка после уроков вызвала такси в селе Дубовый Овраг и, по предварительным данным, направилась к вокзалу. Она уведомила свою мать, что уезжает и бросает учёбу. Информации о том, как она познакомилась с женихом из другого региона, пока нет, пишет Telegram-канал Shot.

Интересно отметить, что ранее девочка успешно училась и никогда ранее не пыталась покинуть дом. В настоящее время полиция пытается установить личность жениха, и правоохранительные органы ищут свидетелей, которые могли бы предоставить информацию о действиях ребёнка.

Ранее сообщалось, что братья-мигранты, семью которых депортируют, не пропускали уроки.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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