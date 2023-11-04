Семья мигрантов, выдворенных из России, столкнулась с инцидентом, связанным с их школьными возраста братьями, которые подозреваются в совершении сексуальных домогательств. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Житель Нижнего Новгорода предоставил данную информацию. Ученики восьмого класса, братья, часто домогались девушек. Если им отказывали, то оскорбляли их. Кроме того, братья часто начинали драки и становились инициаторами конфликтов.
Учителя школы отмечали, что дети мигрантов отлично учились и не пропускали уроки. С одноклассниками у них были хорошие отношения.
Выходцы из Азербайджана привлекли внимание полиции после случая избиения ученика седьмого класса в школьном туалете. Братья утверждали, что они защищали младшего школьника.
При проведении расследования в полиции выяснили, что 41-летний глава семьи нарушил миграционные правила, и под давлением общественности и в соответствии с законом, всю семью депортировали.
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