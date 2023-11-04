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В школе рассказали, что братья-мигранты, семью которых депортируют, не пропускали уроки

1:07
Происшествия

Семья мигрантов, выдворенных из России, столкнулась с инцидентом, связанным с их школьными возраста братьями, которые подозреваются в совершении сексуальных домогательств. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

В школе рассказали, что братья-мигранты, семью которых депортируют, не пропускали уроки
Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Житель Нижнего Новгорода предоставил данную информацию. Ученики восьмого класса, братья, часто домогались девушек. Если им отказывали, то оскорбляли их. Кроме того, братья часто начинали драки и становились инициаторами конфликтов.

Учителя школы отмечали, что дети мигрантов отлично учились и не пропускали уроки. С одноклассниками у них были хорошие отношения.

Выходцы из Азербайджана привлекли внимание полиции после случая избиения ученика седьмого класса в школьном туалете. Братья утверждали, что они защищали младшего школьника.

При проведении расследования в полиции выяснили, что 41-летний глава семьи нарушил миграционные правила, и под давлением общественности и в соответствии с законом, всю семью депортировали.

 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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