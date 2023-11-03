В Бурятии задержан мужчина за незаконную добычу 160 кг нефрита и его продажу

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Бурятии закончено расследование уголовного дела в отношении четырех лиц: двух граждан России и двух граждан стран ближнего зарубежья. Их подозревают в незаконной добыче нефрита и нарушении правил охраны и использования недр, как сообщила официальный представитель МВД России, Ирина Волк, в беседе с «Лентой.ру».

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По данным следствия, 49-летний россиянин устроился на берегу реки Цыпа, где создал временное пристанище для жизни, а также доставил экскаватор для проведения разработок. Он привлек еще троих лиц к участию в незаконной добыче, а затем эти три человека привлекли еще троих, не подозревавших о незаконности предприятия.

Добытый минерал вывозили в ближайшее село и затем реализовывали. Преступники занимались этой незаконной деятельностью более полутора лет и за это время извлекли более 160 килограммов нефрита. Общий ущерб составил более восьми миллионов рублей.

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