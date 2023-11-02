Мать из Владивостока, подозреваемую в убийстве четырёхлетнего сына, заключили под стражу, сообщил представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
Трагедия произошла 31 октября. Женщина ударила спящего ребёнка несколько раз ножом и ушла спать, окровавленного четырёхлетнего сына в кроватке нашёл отец.
"По ходатайству следователя СУСК РФ по Приморскому краю 45-летней подозреваемой в убийстве своего четырёхлетнего сына избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщил источник РИА Новости.
Ранее отец мальчика рассказал, что у супруги последнее время наблюдались психические отклонения. Мать признала свою вину, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.