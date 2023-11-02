Суд арестовал мать из Владивостока, подозреваемую в убийстве четырёхлетнего сына

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Мать из Владивостока, подозреваемую в убийстве четырёхлетнего сына, заключили под стражу, сообщил представитель СУСК РФ по Приморскому краю.

Фото: Openverse by chrisjohnbeckett is licensed under BY-NC-ND 2.0

Трагедия произошла 31 октября. Женщина ударила спящего ребёнка несколько раз ножом и ушла спать, окровавленного четырёхлетнего сына в кроватке нашёл отец.

"По ходатайству следователя СУСК РФ по Приморскому краю 45-летней подозреваемой в убийстве своего четырёхлетнего сына избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщил источник РИА Новости.

Ранее отец мальчика рассказал, что у супруги последнее время наблюдались психические отклонения. Мать признала свою вину, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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