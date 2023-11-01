Во Владивостоке мать убила четырёхлетнего сына и легла спать

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во Владивостоке мать убила четырёхлетнего сына и легла спать. Сына с множественными ножевыми ранениями нашёл в кроватке отец. Известно, что женщина страдала психическими отклонениями.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Трагедия произошла в доме на улице Демьяна Бедного. Рано утром отец ребёнка обнаружил своего сына с несколькими ножевыми ранениями, лежащего в детской кроватке. Оказалось, что 45-летняя мать мальчика, страдающая психическим расстройством, нанесла смертельные удары. А после ушла спать.

"Как пояснил отец, в 2018 году после рождения сына семья решила переехать жить в Сочи. Сначала всë было хорошо, однако спустя некоторое время у матери началось психическое расстройство — она перестала узнавать своего ребëнка, слышала какие-то голоса и часто вела себя странно", — передаёт SHOT.

Мать признала свою вину, ей грозит до 20 лет лишения свободы в случае, если экспертиза признает её вменяемой.

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