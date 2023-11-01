Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оккупированная киевской властью Константиновка ждёт своего освобождения
Блинкен: США намерены "делегировать" управление Газой странам Ближнего Востока
Египет разместил десятки танков у пункта пропуска "Рафах" на границе с сектором Газа
Переехавшая в США внучка Ротару Соня Евдокименко посетовала на пережитые неудачи в Америке в 2023 году
Актёр Харатьян заявил, что смог избежать звёздной болезни, но стал социофобом
Морская пехота России получит дивизионы речных штурмовых спецкатеров
Онколог рассказал, что перемены во внешности могут говорить о начале рака
Военспец Марочко сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций на Купянском направлении
В Ленобласти мужчина скрылся, получив оружие в пункте выдачи заказов

Во Владивостоке мать убила четырёхлетнего сына и легла спать

1:05
Происшествия

Во Владивостоке мать убила четырёхлетнего сына и легла спать. Сына с множественными ножевыми ранениями нашёл в кроватке отец. Известно, что женщина страдала психическими отклонениями.

Во Владивостоке мать убила четырёхлетнего сына и легла спать
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Трагедия произошла в доме на улице Демьяна Бедного. Рано утром отец ребёнка обнаружил своего сына с несколькими ножевыми ранениями, лежащего в детской кроватке. Оказалось, что 45-летняя мать мальчика, страдающая психическим расстройством, нанесла смертельные удары. А после ушла спать.

"Как пояснил отец, в 2018 году после рождения сына семья решила переехать жить в Сочи. Сначала всë было хорошо, однако спустя некоторое время у матери началось психическое расстройство — она перестала узнавать своего ребëнка, слышала какие-то голоса и часто вела себя странно", — передаёт SHOT.

Мать признала свою вину, ей грозит до 20 лет лишения свободы в случае, если экспертиза признает её вменяемой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
В Ленобласти мужчина скрылся, получив оружие в пункте выдачи заказов
Диетолог Гончарова объяснила, как питаться зимой и не толстеть: следите за калоражем
Уехавший в США актёр Андрей Бурковский посмеялся над интервью матери Людмилы
Конгрессвумен Грин: Украина — большая яма для отмывания денег народа США
В Пензенской области школьного учителя задержали за интимные отношения с восьмиклассницей
Американский журналист Моррис: Россия должна бояться самых "жирных и медленных" солдат в мире
Командир ВСУ призвал критикующих Украину западных политиков приехать сражаться на фронт
Myśl Polska: Залужный пустил в ход последние резервы ВСУ из-за успехов России
Фальсифицированные продукты отдадут на корм животным
Американский политолог Вертхайм: к российской "оси зла" скоро причислят марсиан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников