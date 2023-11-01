В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение несовершеннолетних. По версии следствия, преподаватель вступил в интимную связь с восьмиклассницей, а другой девочке отправлял непристойные фото.
Как уточнили источники, инцидент с одной из девочек произошёл в 2019 году, а фото учитель отправлял уже в 2023.
"В 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса, а в 2023 году подозреваемый отправлял другой девочке интимные фотографии", — сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
Согласно данным, 43-летнего мужчину задержали. Вскоре ему изберут меру пресечения.
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