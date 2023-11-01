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В Пензенской области школьного учителя задержали за интимные отношения с восьмиклассницей

0:50
Происшествия

В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение несовершеннолетних. По версии следствия, преподаватель вступил в интимную связь с восьмиклассницей, а другой девочке отправлял непристойные фото.

В Пензенской области школьного учителя задержали за интимные отношения с восьмиклассницей
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Как уточнили источники, инцидент с одной из девочек произошёл в 2019 году, а фото учитель отправлял уже в 2023.

"В 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса, а в 2023 году подозреваемый отправлял другой девочке интимные фотографии", — сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.

Согласно данным, 43-летнего мужчину задержали. Вскоре ему изберут меру пресечения.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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