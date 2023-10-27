Жителя Томска ограбили сразу после выигрыша в букмекерской конторе

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Томска оказался в роли грабителя после того, как заметил, что один мужчина удачно поставил в букмекерской конторе и выиграл. Этот случай попал под пристальное внимание органов правопорядка, и подробности были представлены в областной прокуратуре. Суд второй инстанции рассмотрел апелляцию прокуратуры Томской области и пришел к выводу, что приговор мужчине, совершившему грабеж в отношении посетителя букмекерской конторы, был вынесен законно.

Фото: Openverse

По информации, полученной из материалов дела, в декабре прошлого года житель Томска стал свидетелем того, как кто-то выиграл в букмекерской конторе. После выхода счастливчика из заведения, этот томич последовал за ним. В какой-то момент он напал на него, нанеся удар по голове и затем опрокинув его на землю. В результате этой атаки грабителя удалось завладеть суммой в размере 12 тысяч рублей, сообщает Tomsk.mk.ru.

Суд вынес приговор, осуждая томича на 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако осужденный не согласился с таким наказанием и подал апелляцию.

В результате анализа обстоятельств дела и личности обвиняемого, который имел три предыдущих судимости и вновь совершил серьезное имущественное преступление, прокурор опровергал аргументы защиты и убедил судебную коллегию Томского областного суда в том, что приговор был вынесен законно и обоснованно, и наложенное наказание справедливо. Приговор вступил в законную силу.

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