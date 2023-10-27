Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследователи поймали сигнал под землей на глубине 1 км
Врач Подкорытова рассказала, к чему может привести переедание хлеба
Собчак попросила совета подписчиков при выборе маски на Хэллоуин: Бородина, Гузеева или Волочкова
Труп пропавшего на Украине британского наёмника найден в канализации
Врач Гинзбург назвал три напитка от тромбоза
Проблемы с NFC-чипом: iPhone 15 под угрозой после зарядки в BMW и Toyota
В Санкт-Петербурге открыли больницу для бездомных
Предсказание аналитиков: Смартфоны на Android подорожают в 2025 году
Онколог рассказал, что "подхваченные инфекции" могут спровоцировать развитие рака

Жителя Томска ограбили сразу после выигрыша в букмекерской конторе

1:42
Происшествия

Житель Томска оказался в роли грабителя после того, как заметил, что один мужчина удачно поставил в букмекерской конторе и выиграл. Этот случай попал под пристальное внимание органов правопорядка, и подробности были представлены в областной прокуратуре. Суд второй инстанции рассмотрел апелляцию прокуратуры Томской области и пришел к выводу, что приговор мужчине, совершившему грабеж в отношении посетителя букмекерской конторы, был вынесен законно.

Жителя Томска ограбили сразу после выигрыша в букмекерской конторе
Фото: Openverse

По информации, полученной из материалов дела, в декабре прошлого года житель Томска стал свидетелем того, как кто-то выиграл в букмекерской конторе. После выхода счастливчика из заведения, этот томич последовал за ним. В какой-то момент он напал на него, нанеся удар по голове и затем опрокинув его на землю. В результате этой атаки грабителя удалось завладеть суммой в размере 12 тысяч рублей, сообщает Tomsk.mk.ru.

Суд вынес приговор, осуждая томича на 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако осужденный не согласился с таким наказанием и подал апелляцию.

В результате анализа обстоятельств дела и личности обвиняемого, который имел три предыдущих судимости и вновь совершил серьезное имущественное преступление, прокурор опровергал аргументы защиты и убедил судебную коллегию Томского областного суда в том, что приговор был вынесен законно и обоснованно, и наложенное наказание справедливо. Приговор вступил в законную силу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Житель Волгограда спустил в букмекерской конторе около 40 тыс. рублей, а потом ограбил это заведение
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Россиянин задержал сотрудников ГИБДД и сдал их в полицию

В Ростовской области житель местности остановил сотрудников ГИБДД, которые ворвались на его участок.

Россиянин задержал сотрудников ГИБДД и сдал их в полицию
В Сети появилось видео с плачущим актёром Вячеславом Гришечкиным
Раскрыта тайна предсмертного видео актёра Вячеслава Гришечкина
Тайна местонахождения Аллы Пугачевой и ее связь с Россией раскрыты
Зерновой коридор Украины по Чёрному морю остановлен. Надолго ли?
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Президент Финляндии готовит финнов к козням со стороны России
Натиск русских особенно силён под Красным Лиманом, признали ВСУ
Врач Беляева объяснила, чем опасна болезнь, которую нашли у Василия Уткина
Врач Беляева объяснила, чем опасна болезнь, которую нашли у Василия Уткина
Последние материалы
Врач Гинзбург назвал три напитка от тромбоза
Проблемы с NFC-чипом: iPhone 15 под угрозой после зарядки в BMW и Toyota
В Санкт-Петербурге открыли больницу для бездомных
Предсказание аналитиков: Смартфоны на Android подорожают в 2025 году
Онколог рассказал, что "подхваченные инфекции" могут спровоцировать развитие рака
Основными причинами неприятного запаха изо рта являются зубной камень и налёт
Археологи исследовали руины Ноева ковчега
Киноляп в "Титанике": Зрители обнаружили деталь, которую упустили
Хабиб Нурмагомедов назвал ситуацию в Газе "тюрьмой"
Продюсер SHAMAN'а рассказал, что выступление артиста на корпоративе стоит от €50 тысяч до €100 тысяч.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников