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Житель Севастополя погиб из-за ошибки навигатора, который вывел его под Авдеевку

0:56
Происшествия

Житель Севастополя погиб из-за неполадок в навигаторе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Житель Севастополя погиб из-за ошибки навигатора, который вывел его под Авдеевку
Фото: Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

Мужчина и его 65-летняя мать путешествовали из Крыма в Луганск. Навигатор направил их в неправильное место, а именно — под Авдеевку.

Мужчина с матерью отправились в путешествие из Севастополя в Луганск в ночь с 19 на 20 октября. К полудню они уже находились вблизи Донецка на своём автомобиле Chevrolet Aveo. Однако после этого момента мужчина ошибся маршрутом, и навигатор переправил их на трассу "Донецк — Авдеевка", которая проходит практически в опасной близости к линии фронта.

Когда они проезжали населённый пункт Спартак, возле их автомобиля произошёл взрыв неустановленного боеприпас. В результате мужчина погиб, а его мать получила лишь незначительные травмы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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