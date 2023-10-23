Армия Израиля сообщила, что танк случайно выстрелил в военный пост Египта. Согласно информации, инцидент случился рядом с границей в районе Керем-Шалома.
Как сообщили в военном ведомстве Египта, осколок снаряда от израильского танка попал в наблюдательную вышку. Несколько пограничников получили лёгкие ранения.
ЦАХАЛ выразила сожаление в связи с ЧП.
"Инцидент расследуется, детали выясняются. Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с этим инцидентом", — сообщили в израильской армии.
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