ЦАХАЛ случайно расстрелял из танка египетский пост

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Армия Израиля сообщила, что танк случайно выстрелил в военный пост Египта. Согласно информации, инцидент случился рядом с границей в районе Керем-Шалома.

Фото: Правда.Ру

Как сообщили в военном ведомстве Египта, осколок снаряда от израильского танка попал в наблюдательную вышку. Несколько пограничников получили лёгкие ранения.

ЦАХАЛ выразила сожаление в связи с ЧП.

"Инцидент расследуется, детали выясняются. Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с этим инцидентом", — сообщили в израильской армии.

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