Проживающие в Газе люди умрут от голода, если им не предоставят гуманитарную помощь, следует из заявления руководителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.
По её словам, в секторе Газа зафиксирована серьёзная катастрофа. Она отметила, что уже сейчас многим жителям региона тяжело найти еду для себя и своих близких.
"Эти люди умрут от голода, если мы не сможем проникнуть внутрь", — подчеркнула глава ВПП в беседе с Politico.
Маккейн призвала доставить помощь в сектор Газа в больших объёмах.
Ранее командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что авиация страны должна измотать палестинское движение ХАМАС перед стартом наземной операции ЦАХАЛ в Газе.
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