Представитель ООН Маккейн: люди в секторе Газа умрут от голода без гумпомощи

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Проживающие в Газе люди умрут от голода, если им не предоставят гуманитарную помощь, следует из заявления руководителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.

Фото: openverse

По её словам, в секторе Газа зафиксирована серьёзная катастрофа. Она отметила, что уже сейчас многим жителям региона тяжело найти еду для себя и своих близких.

"Эти люди умрут от голода, если мы не сможем проникнуть внутрь", — подчеркнула глава ВПП в беседе с Politico.

Маккейн призвала доставить помощь в сектор Газа в больших объёмах.

Ранее командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что авиация страны должна измотать палестинское движение ХАМАС перед стартом наземной операции ЦАХАЛ в Газе.