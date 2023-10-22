Израильская армия планирует измотать военных ХАМАС с помощью своей авиации перед тем, как начнёт наземную операцию в Газе. Об этом пишет Jerusalem Post.
Как напомнил командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар, после обострения палестино-израильского конфликта военные ЦАХАЛ регулярно осуществляют ракетные атаки на объекты ХАМАС.
По его словам, авиация должна уничтожить ХАМАС до того, как израильские сухопутные войска войдут в сектор Газа.
"Мы войдём в полную силу и нанесём удар, как будто это был первый день битвы", — подчеркнул Бар.
Руководитель генерального штаба Израиля Герци Халеви добавил, что военные ХАМАС неплохо подготовлены к сражениям с бойцами ЦАХАЛ в Газе.
Ранее США предоставили Совбезу ООН проект резолюции с осуждением палестинского движения ХАМАС. При этом Вашингтон не стал призывать к прекращению огня. В Белом доме считают, что Израиль имеет право на самооборону.
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