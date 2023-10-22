Вашингтон представил в Совет Безопасности ООН проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту без призыва к прекращению огня, сообщили источники.
Согласно информации, США осудили ХАМАС и признали право Израиля на самооборону, однако прекратить боевые действия ни одну из сторон не призвали.
"Около часа назад США распространили свой проект резолюции", — сообщил источник в СБ ООН РИА Новости.
Ранее члены Совета Безопасности ООН не приняли проект резолюции по ситуации в Израиле и Палестине от российской стороны, в котором Москва призывала прекратить огонь. А на документ Бразилии и вовсе наложили вето.
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