США подготовили свой проект резолюции СБ ООН с осуждением ХАМАС. Прекратить огонь не призвали

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Вашингтон представил в Совет Безопасности ООН проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту без призыва к прекращению огня, сообщили источники.

Фото: openverse

Согласно информации, США осудили ХАМАС и признали право Израиля на самооборону, однако прекратить боевые действия ни одну из сторон не призвали.

"Около часа назад США распространили свой проект резолюции", — сообщил источник в СБ ООН РИА Новости.

Ранее члены Совета Безопасности ООН не приняли проект резолюции по ситуации в Израиле и Палестине от российской стороны, в котором Москва призывала прекратить огонь. А на документ Бразилии и вовсе наложили вето.

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