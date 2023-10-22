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В Челябинской области конфликт с риелтором привёл к смерти клиента из-за трёх тысяч рублей

1:25
Происшествия

В Миассе Челябинской области возник конфликт с риелтором, который привёл к смерти клиента. Эту информацию раскрыла дочь погибшего Диана Крепс в социальных сетях.

В Челябинской области конфликт с риелтором привёл к смерти клиента из-за трёх тысяч рублей
Фото: wikimedia.org

"Неизвестными мне людьми (женщиной-риелтором и её мужем) был убит мой отец Кирдякин Владимир. Отец был обманут риелтором, избит её мужем возле своего же дома, впал в кому и умер на следующий день, не приходя в сознание, — написала девушка.

Она также утверждает, что свидетель происшедшего была гражданская жена её отца. Диана также беспокоится о том, что виновные пытаются оказать давление на свидетельницу, зная о её беспомощности.

На аудиозаписи слышно, как женщина, подойдя к паре, говорит: "Я вам оказала услугу, сдала вам комнату!" После этого человек, сопровождавший женщину, наносит два удара по голове мужчины, после чего он падает на землю. Согласно словам дочери, причина конфликта была связана с суммой в три тысячи рублей.

Полиция Миасса сообщила, что личности всех участников конфликта установлены, проведены все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшедшего. Полученные данные переданы в следственные органы Следственного комитета для дальнейшего расследования и вынесения процессуального решения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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