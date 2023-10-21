Жительница Черногорска хвасталась татуировкой и получила условный срок

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недавно суд в Черногорске вынес приговор в отношении 50-летней женщины, которая имела экстремистскую татуировку и демонстрировала её другим.

Фото: Openverse

Женщина приобрела эти символы во время своего пребывания в тюрьме в 1990-х годах с намерением подчеркнуть свой статус в криминальном мире. На суде подсудимая выразила полное раскаяние в своих действиях. Черногорский городской суд признал ее виновной и приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком еще на год, сообщает newkhakasiya.online.

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