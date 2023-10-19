Тело диджея Штаера из Екатеринбурга нашли на пляже в Таиланде

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером 17 октября диджея Павла Штаера из Екатеринбурга обнаружили мёртвым на пляже Тонг Сала, расположенном на острове Пханган в Таиланде. Об этом URA.RU рассказал знакомый мужчины.

Фото: "Таиланд, Краби, март 2013 - panoramio" by Roma Neus is licensed under CC BY 3.0.

По информации, он исчез в ночь на 16 октября, а обнаружили его мёртвым 17 октября около 17:00 по местному времени.

Предполагается, что Штаер утонул после случайного падения с пирса. В сообщении подруги мужчины в социальной сети утверждается, что его несколько раз пытались извлечь из воды, но он оказывал сопротивление.

"Возможно в следствии наступившей паники или злости от случайного падения", — написала она.

Диджей приехал в Таиланд из Екатеринбурга четыре или пять лет назад вместе со своей девушкой Натальей, с которой был знаком ещё в России. Знакомые не предоставили комментариев по поводу обстоятельств, которые привели к падению диджея в воду.

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