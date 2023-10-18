Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить затонированную машину без номеров под Минусинском на юге Красноярского края, сообщили в краевом главке МВД. За рулём оказался пьяный подросток.
Согласно информации, инспекторы заметили авто без номеров, и потребовали водителя остановиться, однако тот нажал на газ. Правоохранители пустились в погоню. Чтобы остановить лихача, пришлось стрелять по колёсам.
"После предупредительного выстрела вверх один из полицейских произвёл прицельные по колёсам. Машина остановилась. Водитель и пассажиры попытались скрыться с места происшествия", — сообщили в краевом главке МВД.
В салоне оказались нетрезвые пассажиры 16 и 18 лет, за рулём подвыпивший 17-летний подросток. На водителя завели стразу несколько административных дел.
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