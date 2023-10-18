В Красноярском крае полицейским пришлось стрелять по авто с пьяным подростком за рулём

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить затонированную машину без номеров под Минусинском на юге Красноярского края, сообщили в краевом главке МВД. За рулём оказался пьяный подросток.

Фото: Openverse

Согласно информации, инспекторы заметили авто без номеров, и потребовали водителя остановиться, однако тот нажал на газ. Правоохранители пустились в погоню. Чтобы остановить лихача, пришлось стрелять по колёсам.

"После предупредительного выстрела вверх один из полицейских произвёл прицельные по колёсам. Машина остановилась. Водитель и пассажиры попытались скрыться с места происшествия", — сообщили в краевом главке МВД.

В салоне оказались нетрезвые пассажиры 16 и 18 лет, за рулём подвыпивший 17-летний подросток. На водителя завели стразу несколько административных дел.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.