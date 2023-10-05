В Кировском районе Волгограда полиции пришлось преследовать и задерживать 23-летнего водителя, который оказал сопротивление при задержании и ударил сотрудника полиции. Инцидент начался с того, что сотрудники ГИБДД заметили иномарку Kia Optima с сильно тонированными стеклами и попытались остановить ее. Изначально водитель не выполнил требование об остановке, и это привело к дальнейшим событиям.
При осмотре было выявлено, что у водителя отсутствовали необходимые документы для управления транспортным средством и не было регистрационных документов на автомобиль. Во время административных процедур, проведённых дорожной полицией, водитель вернулся к своему автомобилю и попытался скрыться с места происшествия.
Понимая, что скрыться от полицейской погони маловероятно, житель Волгограда в конце концов остановился, бросил транспортное средство и попытался спрятаться в соседнем здании. Несмотря на неоднократные требования сотрудников правоохранительных органов, молодой человек не стал сотрудничать и оказал сопротивление при аресте, даже применив физическое насилие к сотруднику полиции.
Дебошира взяли под стражу. Теперь водителю грозит административная ответственность за управление транспортным средством без необходимых документов и уголовное преследование за нападение на сотрудника полиции.
Задержанный является зарегистрированным индивидуальным предпринимателем в Дзержинском районе Волгограда, занимающимся в основном оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, сообщает novostivolgograda.ru.
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