Резервный самолёт с пассажирами, которых должны были доставить в Читу, был вынужден сесть в Хабаровске

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажиры, которых должны были доставить резервным бортом авиакомпании "Якутия" в Читу, второй раз подряд не смогли добраться до места назначения, потому что предоставленных для их транспортировки самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска.

Фото: Openverse

Как напомнили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 14 октября Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Владивосток-Чита, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по причине отказа левого двигателя. На борту самолёта авиакомпании "Якутия" находилось 80 пассажиров, которых отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу на следующий день, 15 октября.

"Пятнадцатого октября 2023 года резервное судно с пассажирами вылетело по запланированному маршруту, однако по техническим причинам совершило посадку в аэропорту Хабаровска", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вторая аварийная посадка была вызвана ошибкой в гидросистеме правого двигателя. С пассажирами всё благополучно, самолёт сел в штатном режиме.

Пассажиры рейса, которые уже во второй раз так и не добрались до Читы, были временно размещены в гостинице.

Сейчас сотрудники транспортной прокуратуры занимаются выяснением обстоятельств произошедшего, ведётся доследственная проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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