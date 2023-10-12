Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полёте

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пять пассажирских самолётов подали сигналы тревоги во время полёта над территорией России, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Фото: Openverse

По данным этих служб, код "Общая тревога" был активирован на трёх рейсах: Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург и Петрозаводск — Москва.

Впоследствии сигналы тревоги были также поданы рейсами из Петрозаводска в Санкт-Петербург и из Сабетты (населённый пункт в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа) в Москву.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что на самолете, следовавшем из Сочи в Омск, сработала сигнализация, и авиационные службы направили его на запасной аэродром в Новосибирске. Пилоты рейса благополучно посадили самолет на запасной аэродром в Новосибирске.

В августе самолет, следовавший из Москвы в Минеральные Воды, также сработал по тревоге и совершил вынужденную посадку в Волгограде.

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Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги сразу после вылета