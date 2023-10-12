Пять пассажирских самолётов подали сигналы тревоги во время полёта над территорией России, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
По данным этих служб, код "Общая тревога" был активирован на трёх рейсах: Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург и Петрозаводск — Москва.
Впоследствии сигналы тревоги были также поданы рейсами из Петрозаводска в Санкт-Петербург и из Сабетты (населённый пункт в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа) в Москву.
Ранее, в сентябре, сообщалось, что на самолете, следовавшем из Сочи в Омск, сработала сигнализация, и авиационные службы направили его на запасной аэродром в Новосибирске. Пилоты рейса благополучно посадили самолет на запасной аэродром в Новосибирске.
В августе самолет, следовавший из Москвы в Минеральные Воды, также сработал по тревоге и совершил вынужденную посадку в Волгограде.
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