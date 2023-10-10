Появились новые подробности убийства школьницы в Уфе

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

22-летний молодой человек из Уфы, которого подозревают в убийстве своей сводной сестры, пытался скрыться на чердаке одного из многоквартирных домов в районе, где проживает их семья, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Башкортостан.

Фото: CreativeCommons

Благодаря оперативным мероприятиям сотрудников уголовного розыска удалось выяснить местоположение подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы, и его задержали. В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий.

"Молодой человек был найден на чердаке многоквартирного дома на ул. Ушакова, где пытался спрятаться", — сообщили в МВД по РБ.

Напомним, согласно информации телеграм-канала Mash Batash, подозревается, что 14-летнюю девочку, которую нашли мертвой в багажнике в Черниковке, убил её сводный брат. Тело девочки было обнаружено в салоне автомобиля, который принадлежал матери обоих детей. Предполагается, что поводом, побудившим молодого человека убить свою сестру, могла стать обида. По данным следствия, родители, по-видимому, отказались брать его с собой в Дубай.

Следствие утверждает, что ночью 10 октября 2023 года подозреваемый задушил свою 14-летнюю сестру, а затем убитое тело скрыл в багажнике автомобиля, принадлежащего их матери. Утром мать не обнаружила дочь в доме и обратилась в полицию, но вскоре сама обнаружила её тело, сообщает mkset.ru.

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