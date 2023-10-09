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Жители Екатеринбурга протестуют против льва с золотыми яйцами на Вайнера

1:06
Происшествия

Скандальная скульптура льва с золотой мошонкой, установленная накануне на главной пешеходной улице Екатеринбурга, за сутки собрала самые противоречивые отзывы: от экспрессивной, но уместной декорации, до вычурной безвкусицы, сообщает tagilcity.ru.

Жители Екатеринбурга протестуют против льва с золотыми яйцами на Вайнера
Фото: E1.RU

Сторонники последнего лагеря в лице активистки Екатерины Петровой даже запустили петицию на Change.org с требованием убрать пластико-бронзового льва подальше от улицы Вайнера.
 
Подобные «подарки городу» непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом, — говорится в петиции.
 
Авторы обращения требуют вынести на публичное обсуждение целесообразность размещения скульптуры на старейшей улице, имеющей культурную и архитектурную значимость. А если общественное мнение выскажется за демонтаж арт-объекта, то так тому и быть — компания «Сима-ленд» должна будет снести статую за свой счет.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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