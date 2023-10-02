Школьники выпрыгнули из окна во время урока: учительница забаррикадировала дверь и сильно плакала

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьники в ульяновской школе выпрыгнули из окна, улышав сирену. Дети решили, что к ним в класс кто-то ломится.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Инцидент произошёл в СОШ №64. Пятиклассников напугал вой сирены. Ученики приняли решение "спасаться" самостоятельно и выпрыгнули из окна.

Telegram-канал "Подъём" привёл слова своего источника в школе, где произошло ЧП.

Сообщается, что с учениками была молодая учительница.

"Урок по счёту был третий — Русский, наверное. Учительница забаррикадировала дверь. Знаю, что она плакала сильно", — цитирует слова источника Telegram-канал.

Ребята решили, что к ним пытается проникнуть злоумышленник, возможно террорист.

В результате прыжка с высоты пострадали три девочки и два мальчика. Троим из них оказывают помощь в реанимации.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил информацию о троих пострадавших школьниках.

Ранее о ситуации рассказала мать одного из школьников.

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