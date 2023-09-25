"КП": найденный в лесу актёр из "Улиц разбитых фонарей" мог совершить суицид

В лесу в Ленинградской области обнаружили тело 40-летнего актёра и режиссёра БДТ Александра Никанорова. Мужчина мог уйти из жизни по собственной воле. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

Фото: CreativeCommons

Пропавшего несколько дней назад артиста, предположительно, нашли мёртвым грибники 24 сентября в лесополосе около посёлка Токсово. Следователи сейчас проверяют версию о суициде. Тело отправлено на экспертизу, сообщил собеседник издания.

Никаноров дебютировал на экранах в многосерийной биографической драме "Достоевский" в 2010-м году. Также он сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Время Синдбада".

Ранее подруга пропавшего режиссёра нашла его предсмертную записку в квартире.

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