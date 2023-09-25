В лесу в Ленинградской области обнаружили тело 40-летнего актёра и режиссёра БДТ Александра Никанорова. Мужчина мог уйти из жизни по собственной воле. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.
Пропавшего несколько дней назад артиста, предположительно, нашли мёртвым грибники 24 сентября в лесополосе около посёлка Токсово. Следователи сейчас проверяют версию о суициде. Тело отправлено на экспертизу, сообщил собеседник издания.
Никаноров дебютировал на экранах в многосерийной биографической драме "Достоевский" в 2010-м году. Также он сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Время Синдбада".
Ранее подруга пропавшего режиссёра нашла его предсмертную записку в квартире.
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