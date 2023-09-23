Подруга пропавшего в Петербурге режиссёра Никанорова нашла его предсмертную записку

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предсмертную записку режиссёра Большого драматического театра Александра Никанорова, который без вести пропал в Санкт-Петербурге, нашла в его квартире подруга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: facebook.com

Девушка обратилась в полицию после того, как Никаноров перестал выходить на связь.

Известно, что мужчина отметил десять дней назад свой 40-летний юбилей. На звонки желающих его поздравить в тот день он специально не отвечал.

Режиссёра ищут уже несколько суток. Перед тем, как покинуть своё жилье 21 сентября, мужчина оставил телефон дома.

По словам актрисы театра Дарьи Кулак, Никаноров страдал от депрессии.

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