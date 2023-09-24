В подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии минувшей ночью взорвался газ. Согласно сообщению ГУ МЧС республики, к счастью, из-за взрыва не случился пожар.
По информации ведомства, никто не пострадал.
"В 02.49 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошёл хлопок газо-воздушной смеси", — говорится в сообщении.
Несущая конструкция здания уцелела, разрушений нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.