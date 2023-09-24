ГУ МЧС по Ингушетии: в подвале мечети в Назрани взорвался газ

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии минувшей ночью взорвался газ. Согласно сообщению ГУ МЧС республики, к счастью, из-за взрыва не случился пожар.

Фото: Openverse

По информации ведомства, никто не пострадал.

"В 02.49 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошёл хлопок газо-воздушной смеси", — говорится в сообщении.

Несущая конструкция здания уцелела, разрушений нет.

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