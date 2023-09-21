По уточнённой информации, в результате взрыва газа в жилом доме на территории Балашихи скончались семь человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Представители ведомства отчитались о завершении поисковых работ и разборов завалов после ЧП.
"Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли", — пояснили в МЧС.
Отмечается, что в медучреждениях остаются восемь жителей дома, которые получили различные травмы. Как подчеркнули спасатели, 12 пострадавших решили отказаться от размещения в больницах.
Взрыв в жилом доме в Балашихе прогремел в среду, 20 сентября. Он спровоцировал обрушение трёх этажей. Во время разборов завалов на спасателей рухнула плита.
По данным Следственного комитета, возможная причина трагедии — неисправное газовое оборудование. Организована дополнительная проверка.
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