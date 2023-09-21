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Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Балашихе выросло до семи

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Происшествия

По уточнённой информации, в результате взрыва газа в жилом доме на территории Балашихи скончались семь человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Балашихе выросло до семи
Фото: Официальный аккаунт губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Telegram

Представители ведомства отчитались о завершении поисковых работ и разборов завалов после ЧП.

"Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли", — пояснили в МЧС.

Отмечается, что в медучреждениях остаются восемь жителей дома, которые получили различные травмы. Как подчеркнули спасатели, 12 пострадавших решили отказаться от размещения в больницах.

Взрыв в жилом доме в Балашихе прогремел в среду, 20 сентября. Он спровоцировал обрушение трёх этажей. Во время разборов завалов на спасателей рухнула плита.

По данным Следственного комитета, возможная причина трагедии — неисправное газовое оборудование. Организована дополнительная проверка.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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