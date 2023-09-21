В Свердловской области нашли тела известного психиатра и его сына

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Берёзовский Свердловской области произошла трагедия, в результате которой скончались известный врач-психиатр Николай Макроцкий и его взрослый сын, который был инвалидом. Подробности и причины этого необычного происшествия расследуются следователями. Информация о случившемся предоставлена пресс-службой Берёзовской центральной городской больницы, где работал покойный доктор.

Фото: Openverse

Известно, что старший сын ушедшего из жизни Николая Макроцкого обратился в дежурную часть полиции Берёзовского, после того как он обнаружил тела своих родственников, придя в их квартиру.

"Следователи не обнаружили следов применения холодного и огнестрельного оружия. Все материалы, собранные по делу, полиция направила в Следственный комитет. Там примут обоснованное решение", — прокомментировал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

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