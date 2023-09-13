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Свердловские полицейские вспомнили громкое деле об убийстве в конце 60-х годов

3:07
Происшествия

Весной 1967 года в Свердловске произошло событие, которое вызвало широкий резонанс по всей стране. Это было связано с жестоким убийством женщины и её двух детей. Об этом пишет e1.ru.

Свердловские полицейские вспомнили громкое деле об убийстве в конце 60-х годов
Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Убийство случайно выявили рабочие на Уралмаше, когда они обнаружили обрывки одежды и разорванные части человеческих тел в земле, которую перекапывал бульдозер. Совершивший преступление, вероятно, надеялся, что останки останутся невидимыми, так как котлован должны были залить.

Впоследствии стало известно, что в земле спрятаны останки трёх человек: 30-летней женщины и её двух сыновей (трёхлетнего ребёнка и малыша, который не дожил до своего второго дня рождения). Эксперты по судмедэкспертизе определили, что тела были раздроблены на 524 части.

Легендарный прокурор-криминалист Леонид Драпкин, который за свою 20-летнюю карьеру расследовал и помог раскрывать почти 400 преступлений, взялся за это дело. Сразу же под подозрение попал муж женщины, инженер и участник местной команды КВН.

На начальном этапе допроса он заявил, что его жена и дети исчезли два месяца назад, и он уже сообщал об этом в полицию. Но роль убитого горем вдовца мужчина долго играть не смог. У него было железное алиби: он купил билет на самолёт в Ленинград, поехал в аэропорт, зарегистрировался на рейс, но затем вернулся назад. Это произошло ночью 27 февраля. Позднее он признался, что убил сначала младшего сына, затем старшего и жену, а потом заявил об их исчезновении.

На этапе следствия мужчина, признался, что его поступок был мотивирован неверностью его жены и влиянием чьих-то слов. Он вспомнил детскую травму, связанную с изменой собственной матери, после которой его отец свёл счёты с жизнью.

"Он был кавээнщиком, часто ездил выступать по разным городам. Во время одной из таких поездок ему кто-то позвонил и сказал: "Дети-то на тебя и не похожи". <…> Он всегда был насторожен к изменам, и тут ему такое сообщают — что дети на тебя не похожи, ты постоянно в разъездах, жена тебе изменяет", — рассказал Анатолий Русинов, начальник музея ГУ МВД региона, в котором целый стенд посвящен этому убийству.

Сотрудники полиции ГУ МВД Свердловской области с самого начала считали мужа женщины основным подозреваемым. Однако убедительные доказательства появились после получения экспертизы останков. Далее Драпкин смог довести дело до конца.

Убийцу приговорили к расстрелу. Через семь месяцев, 28 сентября 1967 года, приговор был приведён в исполнение. Полиция сообщила, что мужчина так и не раскаялся в содеянном и не просил о помиловании.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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