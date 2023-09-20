Спасатели столкнулись с новым обрушением конструкций при разборе завалов на месте взрыва в Балашихе.
Как сообщает РИА Новости с места событий, плита обрушилась на сотрудников МЧС, работавших на месте происшествия. В список пострадавших внесены трое спасателей. Сейчас они переданы медикам.
В среду, 20 сентября, в жилом доме на территории Балашихи прогремел взрыв, спровоцировавший обрушение трёх этажей.
По данным экстренных служб, в результате трагедии скончались три человека, эвакуированы 170 жильцов. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что под завалами слышны голоса людей, спасатели пытаются им помочь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.