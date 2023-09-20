В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе случилось новое обрушение

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спасатели столкнулись с новым обрушением конструкций при разборе завалов на месте взрыва в Балашихе.

Фото: Официальный аккаунт губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Telegram

Как сообщает РИА Новости с места событий, плита обрушилась на сотрудников МЧС, работавших на месте происшествия. В список пострадавших внесены трое спасателей. Сейчас они переданы медикам.

В среду, 20 сентября, в жилом доме на территории Балашихи прогремел взрыв, спровоцировавший обрушение трёх этажей.

По данным экстренных служб, в результате трагедии скончались три человека, эвакуированы 170 жильцов. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что под завалами слышны голоса людей, спасатели пытаются им помочь.