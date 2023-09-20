Взрыв газа в Балашихе привёл к частичному обрушению жилого дома. Под завалами остаются люди, слышны голоса женщины и ребёнка. Об этом заявил руководитель Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, сотрудники МЧС пытаются достать пострадавших из-под завалов. Он также добавил, что в результате ЧП погибли два человека.
"Под завалами слышны голоса женщины и ребёнка — к ним сейчас пробираются спасатели", — подчеркнул губернатор в Telegram.
Глава региона отметил, что экстренным службам удалось эвакуировать 170 жильцов. Как пояснил Воробьёв, из-за взрыва повреждены автомобили и квартиры. Для пострадавших организовали пункты временного пребывания.
В среду, 20 сентября, в Балашихе прогремел взрыв, который спровоцировал обрушение трёх этажей жилого дома. Предварительная причина ЧП — взрыв бытового газа. Оперативники устанавливают все обстоятельства трагедии.
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