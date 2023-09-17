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Любовь Успенская снова заговорила о разочаровании хирургом Хайдаровым

2:19
Происшествия

Несколько лет назад Любовь Залмановна обратилась к врачу Тимуру Хайдарову. Хирург провел операцию, однако артистка осталась недовольной результатами пластики.

Любовь Успенская снова заговорила о разочаровании хирургом Хайдаровым
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

У Успенской не были удовлетворены результаты операции, проведенной Хайдаровым над ее грудью и руками. Из-за этого она вынуждена была обратиться к другому пластическому хирургу для исправления ошибок.

"Он показал мне фотографии и видео, где я была изображена голой на операционном столе. Все это выглядело красиво — моя фигура была подчеркнута, стала настоящей статуэткой. Однако, когда я увидела себя после снятия бандажей, мне стало плохо. Если говорить правду, то я говорю ее. Не нужно мне молчать! Я сказала, что Тимур — это как мясник, и тогда началось", — рассказала 69-летняя исполнительница в шоу "Новые русские сенсации" на НТВ.

Успенская не ожидала, что столкнется с такими трудностями. Она выразила благодарность, что этот вопрос наконец-то стал явным. Ей пришлось преодолеть сложности и комплексы, сообщает "Стархит". Она даже стеснялась раздеться перед друзьями в бане.

Сейчас Любовь Успенская намерена подать в суд на Тимура Хайдарова. То же самое собирается сделать и другая известная пациентка Хайдарова, певица Слава. Обе женщины получили поддержку адвоката Елены Сениной и помогают другим женщинам, ставшим жертвами практик Хайдарова.

Недавно Любовь Залмановна оценила интервью Тимура Хайдарова Ксении Собчак, которое представило его в положительном свете.

"Я говорю и продолжаю говорить: вернитесь на землю, не забывайте о простых людях! Без них звезды не сияли бы! На самом деле все очевидно. Ни один человек или журналист не должен оправдывать недопустимое поведение и грубость.

Собчак уже в прошлом опробовала меня как плохую мать, которая не заботится о своем ребенке. Но видели ли они мою дочь?! Я что, не заботлюсь о ней? Кто еще тогда? И Слава несколько раз сталкивалась с ней. Похоже, сейчас пришло время возмести." — подытожила артистка.

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Успенская против хирурга Хайдарова: «Раскрыл врачебную тайну, назвал меня вымогательницей»
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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