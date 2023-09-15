Фрагменты тел членов экипажа разбившегося в Волгоградской области Су-24 обнаружили поисковики. Биологические материалы направлены на генетическую экспертизу, сообщает V1.RU.
Фронтовой бомбардировщик Су-24М2, который выполнял учебно-тренировочный полёт, потерпел крушение вечером 12 сентября в Калачевском районе.
До сих пор официальной информации о судьбе экипажа не поступало. На место крушения были направлены поисковые группы на вертолётах Ми-8.
По информации источника издания, фрагменты тел пилота и штурмана нашли накануне.
"К сожалению, были обнаружены лишь части тел", — рассказал собеседник портала.
По его словам, поисковые работы продолжаются. У следствия пока нет даже предварительной версии крушения воздушного судна — в настоящее время идёт расшифровка чёрных ящиков.
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