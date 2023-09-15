Поисковики обнаружили фрагменты тел членов экипажа разбившегося под Волгоградом Су-24

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Фрагменты тел членов экипажа разбившегося в Волгоградской области Су-24 обнаружили поисковики. Биологические материалы направлены на генетическую экспертизу, сообщает V1.RU.

Фото: Openverse

Фронтовой бомбардировщик Су-24М2, который выполнял учебно-тренировочный полёт, потерпел крушение вечером 12 сентября в Калачевском районе.

До сих пор официальной информации о судьбе экипажа не поступало. На место крушения были направлены поисковые группы на вертолётах Ми-8.

По информации источника издания, фрагменты тел пилота и штурмана нашли накануне.

"К сожалению, были обнаружены лишь части тел", — рассказал собеседник портала.

По его словам, поисковые работы продолжаются. У следствия пока нет даже предварительной версии крушения воздушного судна — в настоящее время идёт расшифровка чёрных ящиков.

Ранее стало известно о задержании в Волгограде танкиста-участника СВО за жестокое убийство безработного в центре города.

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