По подозрению в убийстве в Волгограде задержали командира танкового отделения одной из воинских частей местного гарнизона. Об этом пишет V1.RU.
Следствие считает, что мужчина забил случайного знакомого деревянной доской на пустыре у городского автовокзала.
Тело безработного 50-летнего мужчины было найдено утром в среду, 13 сентября. Подозреваемый в преступлении был задержан по горячим следам. Им оказался 38-летний командир отделения танкового полка.
Подозреваемый в прошлом служил в десантных войсках, а затем получил срок за убийство, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". В армии он снова оказался после начала СВО.
На пустыре, по предварительным данным, военный решил выпить с ранее незнакомым мужчиной, пьянка переросла в ссору, которая завершилась дракой и убийством.
Данную информацию порталу подтвердили сразу несколько источников в правоохранительных органах. В военно-следственном отделе по ЮВО уточнили, что материалы уголовного дела пока к ним не поступали.
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