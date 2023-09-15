В Волгограде танкиста-участника СВО задержали за жестокое убийство в центре города

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По подозрению в убийстве в Волгограде задержали командира танкового отделения одной из воинских частей местного гарнизона. Об этом пишет V1.RU.

Фото: СК РФ по Московской области

Следствие считает, что мужчина забил случайного знакомого деревянной доской на пустыре у городского автовокзала.

Тело безработного 50-летнего мужчины было найдено утром в среду, 13 сентября. Подозреваемый в преступлении был задержан по горячим следам. Им оказался 38-летний командир отделения танкового полка.

Подозреваемый в прошлом служил в десантных войсках, а затем получил срок за убийство, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". В армии он снова оказался после начала СВО.

На пустыре, по предварительным данным, военный решил выпить с ранее незнакомым мужчиной, пьянка переросла в ссору, которая завершилась дракой и убийством.

Данную информацию порталу подтвердили сразу несколько источников в правоохранительных органах. В военно-следственном отделе по ЮВО уточнили, что материалы уголовного дела пока к ним не поступали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.