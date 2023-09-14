Власти Франции расследуют смерти сборщиков винограда в регионе Шампань

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Французские власти инициировали расследование гибели четырех сборщиков винограда в регионе Шампань. Прокуроры городов Реймс и Шалон-ан-Шампань подтвердили, что за последние дни двое мужчин скончались во время сбора винограда, женщина умерла у себя дома через несколько дней после того, как почувствовала слабость во время работы на винограднике, а четвертый человек скончался в больнице после падения с крыши подножки трактора.

Фото: openverse

Прокуратура заявила, что ни одна из этих смертей не считается подозрительной. Они воздержались от комментариев по поводу какой-либо потенциальной связи с высокими температурами, которые были зафиксированы, достигнув 34°C в регионе в конце предыдущей недели.

Тем не менее, виноградари подозревают, что жара, возможно, сыграла свою роль в этих инцидентах. Максим Тубар, глава Французской ассоциации производителей шампанского, выразил свои опасения, сказав: "Возможно, окажется, что жара как-то связана с этим. Мне очень грустно. Люди присоединяются к сбору урожая не для того, чтобы умереть." Он также признал, что несчастные случаи нередки во время ежегодного двухнедельного сбора винограда, и "один или два человека", как правило, ежегодно умирают от сердечной недостаточности или аневризм.

Виноград сорта Шампань выращивается на 34 гектарах в восточной Франции, и более 16 000 производителей ежегодно производят более 300 миллионов бутылок шампанского. Основными экспортными рынками шампанского являются Соединенные Штаты, за которыми следуют Великобритания, Япония и Германия.

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