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Мужчина отправился на поиски жены после смертельной аварии, а в итоге сам умер

1:42
Происшествия

Мужчина вызвал тревогу, когда его жена не вернулась домой, и отправился на ее поиски самостоятельно. Новые подробности смертельной аварии, произошедшей 12 сентября в Большеуковском районе, стали известны. 

Мужчина отправился на поиски жены после смертельной аварии, а в итоге сам умер
Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

26-летняя женщина не справилась с управлением отечественной легковушкой на проселочной дороге недалеко от деревни Поспелово, и автомобиль вылетел в заполненный водой кювет.В результате погибли она и трое детей, находившихся в салоне машины. Об этом сообщает gorod55.ru.

Мария, племянница супруга погибшей, рассказала: "Девушка вместе с тремя детьми в час дня выехала из Больших Уков в Поспелово к бабушке копать картошку. Нашли ее только ночью. Муж погибшей и отец троих детей заметил, что ее долго не было в сети и поехал на поиски."

Мужчина нашел автомобиль в кювете в воде, заметив колесо утонувшей машины. Тела восьмимесячной девочки, 7-летнего и 13-летнего мальчиков (последний ребенок от первого брака) он самостоятельно достал из воды.

Мария добавила: "Муж погибшей физически и финансово не справляется. У него случился инфаркт, когда это произошло. Он сам лично вытаскивал детей. Они провели в воде больше 5 часов."

Мужчину уже выписали из больницы, и он готовится к похоронам. Напомним, что по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", и его расследованием займутся омские следователи.

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В Омской области на "трассе смерти" в аварии два грузовика смяли легковой автомобиль
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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