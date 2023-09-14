Мужчина вызвал тревогу, когда его жена не вернулась домой, и отправился на ее поиски самостоятельно. Новые подробности смертельной аварии, произошедшей 12 сентября в Большеуковском районе, стали известны.
26-летняя женщина не справилась с управлением отечественной легковушкой на проселочной дороге недалеко от деревни Поспелово, и автомобиль вылетел в заполненный водой кювет.В результате погибли она и трое детей, находившихся в салоне машины. Об этом сообщает gorod55.ru.
Мария, племянница супруга погибшей, рассказала: "Девушка вместе с тремя детьми в час дня выехала из Больших Уков в Поспелово к бабушке копать картошку. Нашли ее только ночью. Муж погибшей и отец троих детей заметил, что ее долго не было в сети и поехал на поиски."
Мужчина нашел автомобиль в кювете в воде, заметив колесо утонувшей машины. Тела восьмимесячной девочки, 7-летнего и 13-летнего мальчиков (последний ребенок от первого брака) он самостоятельно достал из воды.
Мария добавила: "Муж погибшей физически и финансово не справляется. У него случился инфаркт, когда это произошло. Он сам лично вытаскивал детей. Они провели в воде больше 5 часов."
Мужчину уже выписали из больницы, и он готовится к похоронам. Напомним, что по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", и его расследованием займутся омские следователи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.