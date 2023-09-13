Женщина съехала в кювет, заполненный водой, в Омской области. Она и трое её детей захлебнулись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошёл 12 сентября около 12.00. 26-летняя женщина за рулём "ВАЗ 2109" двигалась по подъездной дороге к деревне Поспелово. Она не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате ДТП машина перевернулась, при погружении её в воду водитель и находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 7 и 12 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись.
Практически полностью ушедший под воду автомобиль из-за кустов вокруг кювета обнаружили лишь во время тщательного осмотра местности уже ночью.
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