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Пассажир из Петербурга сообщил о бомбе в самолёте потому, что боялся лететь

0:57
Происшествия

Житель Санкт-Петербурга настолько паниковал перед полётом, что придумал, что на борту самолёте находится бомба.

Пассажир из Петербурга сообщил о бомбе в самолёте потому, что боялся лететь
Фото: Openverse

Как сообщает Telegram-канал Shot, пассажир был охвачен паникой перед предстоящим рейсом Санкт-Петербург — Владивосток, который должен был продлиться девять часов.

Чтобы побороть свой страх, он решил прибегнуть к помощи алкоголя, однако этот способ ему не помог, и уснуть после взлёта, как он планировал, у него не получилось.

Тогда охваченный аэрофобией петербуржец вскочил и закричал, что на борту находится бомба, грозясь её взорвать. К тому моменту самолёт уже взлетел, и ему пришлось срочно идти на посадку.

После приземления полицейские тщательно смотрели пассажиров и их багаж, однако взрывного устройства на борту так и не обнаружили. Теперь пугливому пассажиру грозит штраф или арест на 15 суток.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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