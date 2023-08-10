Страдающий шизофренией пассажир остановил вылет

В последнее время на рейсах стали происходить необычные события, порой вызывающие настоящую панику среди пассажиров. Один из таких инцидентов случился на борту рейса Новосибирск — Санкт-Петербург. 39-летний путешественник Виталий, внезапно вскочив с места, потребовал остановить самолёт, как сообщает Турпром.
Как выяснилось, Виталий объяснил свои действия тем, что он увидел неопознанных лиц, представляющихся бойцами частной военной компании (ЧВК), на своём хвосте. Подобные истории заставляют задуматься о реальных угрозах и фантазиях. В мире современной авиации такие мифы могут вызвать серьёзные последствия, как это произошло и на этот раз.
Важно отметить, что поведение Виталия было вызвано не только страхом перед якобы преследователями. После инцидента мужчине оказали медицинскую помощь, и диагноз оказался поразительным — тяжёлая психическая расстройство, известное как шизофрения. Этот факт поднимает вопросы о проверке психического состояния пассажиров перед полётом, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Не первый раз пассажиры оказываются в центре скандальных ситуаций на борту самолёта. Прошлой неделей случился конфликт между пассажирами на рейсе Turkish Airlines. Драка перед взлётом вызвала беспокойство и неудовольствие среди остальных туристов.
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