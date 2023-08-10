Страдающий шизофренией пассажир остановил вылет

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В последнее время на рейсах стали происходить необычные события, порой вызывающие настоящую панику среди пассажиров. Один из таких инцидентов случился на борту рейса Новосибирск — Санкт-Петербург. 39-летний путешественник Виталий, внезапно вскочив с места, потребовал остановить самолёт, как сообщает Турпром.

Фото: U.S. Air Force, общественное достояние

Как выяснилось, Виталий объяснил свои действия тем, что он увидел неопознанных лиц, представляющихся бойцами частной военной компании (ЧВК), на своём хвосте. Подобные истории заставляют задуматься о реальных угрозах и фантазиях. В мире современной авиации такие мифы могут вызвать серьёзные последствия, как это произошло и на этот раз.

Важно отметить, что поведение Виталия было вызвано не только страхом перед якобы преследователями. После инцидента мужчине оказали медицинскую помощь, и диагноз оказался поразительным — тяжёлая психическая расстройство, известное как шизофрения. Этот факт поднимает вопросы о проверке психического состояния пассажиров перед полётом, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Не первый раз пассажиры оказываются в центре скандальных ситуаций на борту самолёта. Прошлой неделей случился конфликт между пассажирами на рейсе Turkish Airlines. Драка перед взлётом вызвала беспокойство и неудовольствие среди остальных туристов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему летать на самолете так безопасно?