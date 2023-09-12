Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке

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Появились подробности о задержании стюардессы из "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. Эту информацию предоставил новостной портал MSK1.RU.

Фото: "Airport" by oisa is licensed under CC BY 2.0.

Недавно в СМИ появились сообщения о странном поведении бортпроводницы по имени Майя, которая босиком прыгала на автомобили и вела себя необычно. Причиной такого поведения женщины, работающей в одной из ведущих российских авиакомпаний, стал трагический звонок, сообщивший ей о смерти её супруга,находящегося в зоне СВО на Украине.

"Физически с ней сейчас всё в порядке, но она госпитализирована, ей поставили диагнозы, связанные с ситуацией", — прокомментировала состояние сотрудницы "Аэрофлота" её родственница.

Дети стюардессы, пострадавшей от нервного срыва, на данный момент находятся у близких родственников.

На аэропорту стюардессу заметили, как она прыгала на автомобили босиком, и её задержали сотрудники полиции, сковав наручниками. Позднее её госпитализировали. В организме бортпроводницы не было обнаружено алкоголя, психотропных или запрещённых препаратов.

Родственница стюардессы отметила, что прохожие не вызвали скорую помощь, а вместо этого начали снимать происходящее на камеру. Позднее стало известно, что супруг бортпроводницы жив.

Стюардесса работала в "Аэрофлоте" с 2010 года, а её состояние резко ухудшилось 3 сентября в аэропорту Шереметьево, когда она получила информацию о предполагаемой гибели мужа в зоне боевых действий.

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