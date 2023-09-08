Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве на территории аэропорта Шереметьево задержана бортпроводница, которая без обуви прыгала по припаркованным машинам.

Фото: openverse.org

Как пишет Baza, девушка является сотрудницей российской авиакомпании. Судя по видеокадрам, опубликованным в Telegram-канале издания, бортпроводница довольно странно себя вела, оказавшись на улице. Она запрыгивала на авто, а также смеялась и хаотично двигалась.

По предварительным данным, такое поведение бортпроводницы было связано с нервным срывом. Правоохранители подтвердили, что девушка не употребляла запрещённые вещества.

Ранее стюардесса на рейсе Москва — Хургада случайно облила ребёнка горячей водой. Несовершеннолетняя пассажирка получила ожог, однако экипаж отказался от экстренной посадки самолёта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.