В Москве на территории аэропорта Шереметьево задержана бортпроводница, которая без обуви прыгала по припаркованным машинам.
Как пишет Baza, девушка является сотрудницей российской авиакомпании. Судя по видеокадрам, опубликованным в Telegram-канале издания, бортпроводница довольно странно себя вела, оказавшись на улице. Она запрыгивала на авто, а также смеялась и хаотично двигалась.
По предварительным данным, такое поведение бортпроводницы было связано с нервным срывом. Правоохранители подтвердили, что девушка не употребляла запрещённые вещества.
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