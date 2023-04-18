Стюардесса авиакомпании Red Wings на рейсе из Москвы в Хургаду обварила кипятком ребёнка. Несмотря на это, экипаж не стал сажать самолёт.
Несчастный случай произошёл во время перелёта из Москвы в Хургаду самолётом авиакомпании Red Wings. Во время раздачи питания бортпроводница по имени Яна налила в стаканчик кипяток и случайно опрокинула его на колени трёхлетнего ребёнка. Как стало потом известно, малышка получила ожоги первой и второй степени, испытав сильный болевой шок.
Несмотря на боль и крики пострадавшей, экипаж не изменил своего маршрута и продолжил полёт в Египет. На борту также не оказалось медицинских работников, которые могли бы оказать первую помощь несчастной девочке, как сообщает Telegram-канал "112".
Весь полёт ребёнок мучился, а врачи смогли добраться до него только в Египте. В настоящий момент прокуратура, консульство и МЧС уже подключились к этому вопросу. По словам матери ребёнка, авиакомпания даже не принесла ей извинений.
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