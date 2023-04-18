Стюардесса обварила ребёнка кипятком, но экипаж всё равно не стал сажать самолёт

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стюардесса авиакомпании Red Wings на рейсе из Москвы в Хургаду обварила кипятком ребёнка. Несмотря на это, экипаж не стал сажать самолёт.

Несчастный случай произошёл во время перелёта из Москвы в Хургаду самолётом авиакомпании Red Wings. Во время раздачи питания бортпроводница по имени Яна налила в стаканчик кипяток и случайно опрокинула его на колени трёхлетнего ребёнка. Как стало потом известно, малышка получила ожоги первой и второй степени, испытав сильный болевой шок.

Несмотря на боль и крики пострадавшей, экипаж не изменил своего маршрута и продолжил полёт в Египет. На борту также не оказалось медицинских работников, которые могли бы оказать первую помощь несчастной девочке, как сообщает Telegram-канал "112".

Весь полёт ребёнок мучился, а врачи смогли добраться до него только в Египте. В настоящий момент прокуратура, консульство и МЧС уже подключились к этому вопросу. По словам матери ребёнка, авиакомпания даже не принесла ей извинений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россия приостанавливает полеты в Египет