Сбившая троих детей на переходе в Москве студентка получила пять лет

Сегодня Солнцевский суд Москвы вынес приговор Валерии Башкировой, проходившей по делу о ДТП на переходе, в результате которого пострадал один ребенок и ещё двое детей погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Так, суд постановил приговорить Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, её лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев.

Напомним, что ДТП произошло 16 июля 2021 года. Валерия Башкирова не уступила дорогу и сбила на пешеходном переходе детей. Подсудимая признала свою вину, что дало основание защите просить об особом порядке рассмотрения дела — без изучения доказательств и допроса свидетелей. Однако суд принял решение, что будет рассматривать уголовное дело в общем порядке.

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