Военного корреспондента Геннадия Дубового насмерть сбил автомобиль в Донецке, следует из заявления депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.
По его словам, военкор отправился в магазин за цветами, чтобы на следующий день встретить супругу, которая должна была к нему приехать.
"И вот когда он подходил к дому, его машина сбила", — отметил Бердичевский в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что на месте ДТП остались цветы.
Информацию о смерти Дубового также подтвердил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале. Он подчеркнул: 56-летний мужчина был не только военным журналистом, но и солдатом, который сражался на стороне РФ для приближения победы.
В начале сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали торгово-развлекательный центр "Донецк Сити", выпустив 15 ракет. В результате ЧП погиб шестилетний ребёнок.
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