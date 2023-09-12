Военкор Геннадий Дубовой погиб в аварии в центре Донецка

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Военного корреспондента Геннадия Дубового насмерть сбил автомобиль в Донецке, следует из заявления депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

Фото: Openverse

По его словам, военкор отправился в магазин за цветами, чтобы на следующий день встретить супругу, которая должна была к нему приехать.

"И вот когда он подходил к дому, его машина сбила", — отметил Бердичевский в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что на месте ДТП остались цветы.

Информацию о смерти Дубового также подтвердил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале. Он подчеркнул: 56-летний мужчина был не только военным журналистом, но и солдатом, который сражался на стороне РФ для приближения победы.

В начале сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали торгово-развлекательный центр "Донецк Сити", выпустив 15 ракет. В результате ЧП погиб шестилетний ребёнок.