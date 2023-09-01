Шестилетнюю девочку, раненую при обстреле Донецка, спасти не удалось

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате обстрела ТРЦ "Донецк сити" украинскими войсками погиб шестилетний ребёнок. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Фото: Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

"К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти", — сказано в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что обстрел Киевского района Донецка стал причиной ранения 10 горожан, среди которых оказалась шестилетняя девочка. Сообщалось, что состояние ребёнка тяжёлое. К сожалению, врачам не удалось спасти её жизнь.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ в самое оживлённое время дня пустили по центральному району Донецка, в частности, по ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади, 15 ракет РСЗО.

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