Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка при помощи "Градов". Удары пришлись по многолюдному торговому центру и площади.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), количество пострадавших в результате обстрела — не менее 10. В числе раненых есть маленький ребёнок возраста 6 лет, состояние которого оценивается как тяжёлое.
По району ТРЦ "Донецк Сити" и Шахтёрской площади со стороны Украины было выпущено 15 ракет РСЗО.
В представительстве добавили, что, увы, эти цифры ещё не окончательные, и количество раненых горожан Донецка может возрасти.
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