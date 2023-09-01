При обстреле со стороны ВСУ в ТРЦ "Донецк Сити" было ранено более десяти человек

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка при помощи "Градов". Удары пришлись по многолюдному торговому центру и площади.

Фото: Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), количество пострадавших в результате обстрела — не менее 10. В числе раненых есть маленький ребёнок возраста 6 лет, состояние которого оценивается как тяжёлое.

По району ТРЦ "Донецк Сити" и Шахтёрской площади со стороны Украины было выпущено 15 ракет РСЗО.

В представительстве добавили, что, увы, эти цифры ещё не окончательные, и количество раненых горожан Донецка может возрасти.

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