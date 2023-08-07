Число пострадавших при обстреле ВСУ в Донецке выросло до четырёх

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Число пострадавших при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка выросло до четырёх человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: Телеграм-канал ShortЫ ДНР

Согласно его данным, от обстрела украинских националистов пострадали две женщины и двое мужчин.

"По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный получили ранения мужчины 1956 и 1977 г. р., а также женщины 1953 и 1976 г. р." — написал мэр в своём Telegram-канале.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ открыли огонь по жилому району Донецка с применением боеприпасов 155 натовского калибра с кассетной боевой частью. Тогда речь шла о троих пострадавших мирных гражданах.

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