Вулканическое извержение началось на горе Килауэа в штате Гавайи, сообщила Геологическая служба США.
"Вулкан Килауэа извергается", — говорится в сообщении, опубликованном на ее веб-сайте. Уточняется, что этому предшествовал период повышенной сейсмической активности.
Геологическая служба США повысила уровень опасности в данном районе для авиации с оранжевого на красный.
Высота вулкана составляет 1 247 метров. Как напоминает агентство Reuters, это уже третье извержение Килауэа в этом году.
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