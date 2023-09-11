На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вулканическое извержение началось на горе Килауэа в штате Гавайи, сообщила Геологическая служба США.

Фото: Wikipedia

"Вулкан Килауэа извергается", — говорится в сообщении, опубликованном на ее веб-сайте. Уточняется, что этому предшествовал период повышенной сейсмической активности.

Геологическая служба США повысила уровень опасности в данном районе для авиации с оранжевого на красный.

Высота вулкана составляет 1 247 метров. Как напоминает агентство Reuters, это уже третье извержение Килауэа в этом году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вулкан на Гавайях начал извержение. Бурные потоки лавы на вулкане Килауэа