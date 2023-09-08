Следственный комитет по Курской области сообщил о задержании четырех лиц, подозреваемых в связи с гибелью девушки и массовым отравлением шаурмой жителей города Льгова.
По информации органа, среди задержанных — владелец торгового киоска, в котором производилась продукция, и трое работников, включая двух поваров и помощника повара. В настоящее время обсуждается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых.
Ранее девушка умерла после отравления шаурмой в Курской области, что вызвало возбуждение уголовного дела Следственным комитетом. Региональное управление Роспотребнадзора также утверждало, что число пострадавших увеличилось до 22 человек.
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