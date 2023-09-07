ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для боевой авиации

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность контрабандистской группы, которая занималась поставками военной продукции и запчастей для боевой авиации в европейские страны.

Фото: openverse.org

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в дальнейшем некоторые запчасти передавались Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Отмечается, что злоумышленники самостоятельно приобретали элементы российской боевой авиации для последующего ремонта и продажи иностранцам.

В пресс-службе ведомства заявили, что в общей сложности изъято свыше 100 изделий, а также более 110 тысяч долларов и около 60 тысяч евро. Обвиняемые уже находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные о стратегической инфраструктуре Краснодарского края.