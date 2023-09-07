Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков: США будут нести ответственность за применение снарядов с ураном на Украине
Lab on a Chip: за 24 часа после сотрясения запускается процесс развития деменции
Греческая судоходная компания призналась в нарушении эмбарго США против Ирана
Продюсер Андрей Разин не смог уберечь Юрия Шатунова от "варваров"
В Томске глава филиала ЦБ рассказала об уровне инфляции в регионе: в июле до 3,8%
Трейлер кинокомедии "Теща" с Харламовым и Гузеевой появился в Сети
Суд Екатеринбурга оштрафовал "Вечерние ведомости" за дискредитацию ВС РФ
Российским банкам пообещали рекордную прибыль
Bloomberg: КНР планирует распространить запрет на использование iPhone на госкомпании

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для боевой авиации

0:58
Происшествия

Сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность контрабандистской группы, которая занималась поставками военной продукции и запчастей для боевой авиации в европейские страны.

ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для боевой авиации
Фото: openverse.org

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в дальнейшем некоторые запчасти передавались Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Отмечается, что злоумышленники самостоятельно приобретали элементы российской боевой авиации для последующего ремонта и продажи иностранцам.

В пресс-службе ведомства заявили, что в общей сложности изъято свыше 100 изделий, а также более 110 тысяч долларов и около 60 тысяч евро. Обвиняемые уже находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные о стратегической инфраструктуре Краснодарского края.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о новой работе генерала Суровикина

Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.

Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
ТАСС: утром 6 сентября в Киеве прогремело не менее пяти взрывов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Вдова Юрия Шатунова не смогла сдержать слез на открытии памятника артисту
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
В Минобороны рассказали, что произошло в районе Работино
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Феномен Шатунова впервые раскрыт после смерти певца
Феномен Шатунова впервые раскрыт после смерти певца
Последние материалы
Продюсер Андрей Разин не смог уберечь Юрия Шатунова от "варваров"
ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для боевой авиации
Неожиданное наступление ВСУ на Новодонецкое остановлено
В Томске глава филиала ЦБ рассказала об уровне инфляции в регионе: в июле до 3,8%
Трейлер кинокомедии "Теща" с Харламовым и Гузеевой появился в Сети
Суд Екатеринбурга оштрафовал "Вечерние ведомости" за дискредитацию ВС РФ
Российским банкам пообещали рекордную прибыль
Bloomberg: КНР планирует распространить запрет на использование iPhone на госкомпании
Певцы Баста и Zivert зарабатывают по 4 млн рублей за каждое выступление
Усадьба Большие Вяземы: чем известно родовое гнездо Голицыных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников